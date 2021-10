Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Einbruch in Eisdiele - Täter warfen Fensterscheibe mit Gullydeckel ein

Unna (ots)

In der Nacht zu Dienstag (26.10.2021) haben bisher unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe einer Eisdiele am Rathausplatz eingeworfen. Sie konnten durch das Loch in den Verkaufsraum gelangen, wo sie ein wenig Wechselgeld erbeuteten.

Die Herkunft des Gullydeckels konnte im Umfeld nicht geklärt werden.

Wer hat in der Nacht Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

