Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchte Frau per Haftbefehl festgenommen

Wuppertal (ots)

Im Wuppertaler Hauptbahnhof stellten am Mittwochmittag (27. Oktober), um 12.50 Uhr, eingesetzte Bundespolizisten eine Frau (36), die zur Festnahme ausgeschrieben war. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde sie an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Die 36-jährige Deutsche beging in der Vergangenheit mehrere Diebstähle unter Mitführung eines Messers. Zu ihrer Hauptverhandlung erschien sie nicht, weshalb sie nun aufgrund des erlassenen Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Paderborn festgenommen wurde und in die Hauptverhandlungshaft ging. Zunächst wurde die Dortmunderin an die nächste Justizvollzugsanstalt übergeben.

Aufgefallen war die Frau, weil sie im Bahnhofsgebäude keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Bei der darauffolgenden Personalienüberprüfung wurde die Festnahme bekannt.

