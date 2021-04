Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

In der Schwertstraße in Sindelfingen-Ost war auf dem Parkplatz eines Elektrofachmarktes am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 16:10 Uhr ein BMW abgestellt. Möglicherweise prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Fahren in oder aus einer Parklücke gegen das Fahrzeugheck des BMW und suchte anschließend das Weite. An dem geparkten Wagen entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich zu melden.

