Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Smart Fortwo auf Lidl-Parkplatz beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Fahrzeugfront eines geparkten Smart Fortwo gestoßen war, machte er sich aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zu der Unfallflucht, die am Dienstag zwischen 16:00 und 16:20 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nun nach Zeugen.

