Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Hannover (ots)

Göttingen. Völlig unbehelligt besprühte gestern Morgen ein 34-jähriger Italiener aus Rosdorf eine Eisenbahnbrücke. Ein aufmerksamer Lokführer entdeckte den Mann beim Vorbeifahren, wie dieser gerade dabei war ein großflächiges Bild zu fertigen. Der Lokführer informierte die Bundespolizei, die den Graffitisprayer kurz darauf vor Ort antrafen. Der 34-jährige wurde zur Wache verbracht und seine professionellen Sprühutensilien wurden sichergestellt. Dort gab der Italiener an, dass er in seinem Heimatland als Graffitikünstler gearbeitet habe. Da sich hier aber bislang niemand an seinen Bildern störte, ging er fälschlicherweise davon aus, dass die Bahnbrücken besprüht werden dürfen. In Zukunft möchte er sich im Vorfeld informieren, wo er seinem inzwischen künstlerischem Hobby legal nachgehen kann. Zunächst erwartet ihn aber erstmal ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell