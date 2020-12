Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Heimsheim: Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden bei Glätteunfall; A81

Ehningen: Von glatter Fahrbahn abgekommen

A8 / Heimsheim: Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden bei Glätteunfall

Der 18-jährige Fahrer eines Dacia war am Dienstagmorgen gegen 05:10 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A8 Karlsruhe-Stuttgart unterwegs und verlor dabei auf schneeglatter Fahrbahn auf Höhe der Auffahrt Heimsheim die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge stieß er mehrmals gegen den auf der mittleren Spur fahrenden Lkw eines 71-Jährigen und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er nach zweimaligem Aufprall auf die Leitplanken zum Stehen. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Auffahrt Heimsheim war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis gegen 08:00 Uhr zweitweise gesperrt.

A81 / Ehningen: Von glatter Fahrbahn abgekommen

Ein 19-jähriger Autofahrer war am frühen Dienstagmorgen gegen 02:10 Uhr mit seinem BMW auf der A 81 Stuttgart-Singen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Hildrizhausen kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der BMW und kam an einer Böschung wieder auf den Rädern zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Der junge Mann blieb unverletzt.

