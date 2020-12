Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Citroen beschädigt; Sindelfingen: Rund 30.000 Euro Schaden bei Sachbeschädigungsserie an Pkw; Sindelfingen: 20-Jähriger verschafft sich gewaltsam Zugang zu Wohnhäusern

Schönaich: Citroen beschädigt

Auf etwa 1.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 37-jähriger Tatverdächtiger am Montag gegen 15:20 Uhr n einem in der Wilhelmstraße abgestellten Citroen angerichtet hat. Er bewarf das Fahrzeug grundlos mit leeren Blechdosen und beschädigte dadurch das Fahrzeugdach. Zeugen alarmierten die Polizei und der Tatverdächtige konnte noch vor Ort ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Sindelfingen: Rund 30.000 Euro Schaden bei Sachbeschädigungsserie an Pkw

Ein bislang unbekannter Täter war in der Nacht zum Montag in der Wolfstraße in Sindelfingen unterwegs und hat dort mindestens 13 geparkte Autos zerkratzt. Der dabei angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Personen, die im Verlauf der Nacht verdächtige Wahrnehmungen in der Wolfstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

Sindelfingen: 20-Jähriger verschafft sich gewaltsam Zugang zu Wohnhäusern

Vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 20-Jähriger am Montagabend gegen 21:20 Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Guttenbrunnstraße verschafft. Dort schlug er mit einem vorgefundenen Feuerlöscher eine Wohnungstür im siebten Stock ein und gelangte von dort über eine Terrasse auf das Dach des Gebäudes. Über mehrere Feuertreppen kletterte er über den gesamten Wohnkomplex bis zu einem angrenzenden Gebäude in der Batschkaerstraße. Dort verschaffte er sich zunächst ebenfalls im siebten Stock gewaltsam Zugang zu einer Wohnung und versuchte im Anschluss drei Stockwerke tiefer erfolglos eine weitere Wohnungstür einzuschlagen. Bei seiner Flucht aus dem Gebäude wurde der junge Mann von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten festgenommen, die ihn noch am Abend in eine psychiatrische Einrichtung brachten. Der von ihm angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

