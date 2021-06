Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Zwei Taschendiebe vorläufig festgenommen

Hannover (ots)

Gestern Morgen haben Bundespolizisten einen Algerier (25) und einen Marokkaner (16) im Hauptbahnhof Hannover vorläufig festgenommen. Die Tatverdächtigen hatten schlafenden Reisenden die Mobiltelefone gestohlen.

Die Taschendiebe waren mit dem Metronom von Göttingen nach Hannover unterwegs. Beide hatten keinen Fahrschein. Nach der Kontrolle verließen sie den Zug in Nordstemmen. Im Anschluss stellte ein Reisender fest, dass ihm sein Handy im Schlaf gestohlen wurde. Die aufmerksame Zugbegleiterin (34) fragte bei ihren Kollegen des Folgezuges nach. Und tatsächlich saßen die beiden Tatverdächtigen wieder im Zug ohne Fahrschein.

Bundespolizisten nahmen das Duo dann in Hannover vorläufig fest. In der Zwischenzeit meldete sich ein Reisender aus dem Folgezug, der ebenfalls im Schlaf bestohlen wurde. Insgesamt fanden die Beamten drei gestohlene Mobiltelefone bei den Asylbewerbern.

Beide Beschuldigten sind mehrfach polizeibekannt. Der 16-Jährige war zudem zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einer Straftat wurde er am Freitag einer Jugendhilfeeinrichtung in Göttingen zugeführt und flüchtete. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Junge erneut einer Einrichtung in Hannover übergeben. Der Algerier ist in einer Asylbewerberunterkunft in Celle gemeldet und konnte ebenfalls nach Abschluss der Maßnahmen gehen.

