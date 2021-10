Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall zwischen flüchtigen PKW und Fahrradfahrerin

Worms, Kreisverkehr Bensheimer Straße / Mainzer Straße (ots)

Am Montag dem 25.10.2021 gegen 21.00 Uhr will eine Fahrradfahrerin am Kreisverkehr Bensheimer Straße / Mainzer Straße die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Hierbei wird sie durch einen PKW am Vorderrad angefahren, stürzt und verletzt sich leicht. Der PKW flüchtet. Trotz hohem Verkehrsaufkommen hält kein anderer Verkehrsteilnehmer an. Der flüchtige PKW wird durch die Verletzte als weißer PKW der Marke BMW mit schwarzem Dach beschrieben. Vom Kennzeichen ist bisher nur die Ortskennung WO bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer Angaben zum Unfall machen kann, möchte sich bitte bei der Polizei Worms telefonisch unter 06241-852-0 und per Mail piworms@polizei.rlp.de melden.

