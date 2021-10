Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es auf der Denekamper Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines blauen VW war gegen 9.30 Uhr in Richtung Denekamper Straße unterwegs. Als sie nach rechts abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Fußgängerin, wodurch die Jugendliche leicht verletzt wurde. Anschließend setzte die Frau ihre Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die VW-Fahrerin soll etwa 40 Jahre alt sein und hat blondes Haar. Die Pkw-Fahrerin sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell