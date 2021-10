Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch gegen 15.20 Uhr befuhr der Fahrer eines schwarzen Pkw die Straße Nagelshof in Meppen. An der dortigen abknickenden Vorfahrt beachtete er nicht die Vorfahrt eines Radfahrers, der die Straße aus Richtung des BBS befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Radfahrer stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Unfallzeugen bzw. der Fahrer des Pkw werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931-9490, in Verbindung zu setzen.

