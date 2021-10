Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Beesten - Metalldrähte im Maisfeld

Beesten (ots)

Bislang unbekannte Täter legten in der Zeit zwischen der Maisaussaat im Mai und der nun bereits laufenden Erntezeit inmitten eines Maisfeldes an der Frerener Straße mehrere Metalldrähte ab. Diese sollten sich offenbar beim Überfahren mit dem Maishäcksler in dessen Mähwerk ziehen und dadurch einen enormen Schaden verursachen. In diesem Fall hing es nur von einem Zufall ab, dass das Schneidwerkzeug des Häckslers unbeschädigt blieb. Ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977) 929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell