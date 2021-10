Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Radfahrerin verletzt

Geeste (ots)

Am Freitag kam es an der Bawinkeler Straße in Geeste zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Als ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Mercedes gegen 8 Uhr aus der Zuwegung eines Baustoffhandels nach rechts in Richtung Geeste abbog, übersah er eine 14-jährige Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch die Jugendliche leicht verletzt wurde. Die beiden Beteiligten unterhielten kurz, anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Geeste fort. Der Mann wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er hat blondes Haar und war dunkle gekleidet. Der Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Geeste unter der Rufnummer 05937 970050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell