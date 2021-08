Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Lagerhalle

Gevelsberg (ots)

Bereits zum zweiten Mal brachen unbekannte Täter innerhalb der letzten Woche in eine Lagerhalle in Gevelsberg an der Hagener Straße ein. Dazu stellte der/die Täter eine Leiter an die Lagerhallenwand, um durch ein Loch in der Zwischendecke in die Halle zu gelangen. Zur Tatbeute konnte bei Tatortaufnahme noch keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell