Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kellerbrand in Beckhausen - die Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend, 18. Februar 2021, wurden Beamte von Polizei und Feuerwehr wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße in Beckhausen alarmiert. Als die Polizeibeamten gegen 21.30 Uhr eintrafen, war die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde durch den Brand niemand, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

