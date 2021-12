Polizei Köln

POL-K: 211227-1-K Polizeihund fasst Supermarkt-Einbrecher - Festnahme

Köln (ots)

An Weihnachten hat Polizeihund "Woodstock" einen Einbrecher (33) in der Toilettenkabine eines Supermarkts in Humboldt-Gremberg gestellt. Da der 33-Jährige die Aufforderung des Hundeführers, seine Hände zu zeigen, ignorierte und stattdessen in die Hosentasche griff, biss der Malinois ihm ins Handgelenk. Der vorläufig Festgenommene wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Passanten hatten am Samstag (25. Dezember) gegen 17.50 Uhr die Polizei wegen der aktiven Alarmanlage des Geschäfts auf der Gremberger Straße gerufen. Vor Ort war den Streifenteams der mutmaßliche Einbrecher (33) aus dem Notausgang entgegengekommen und beim Anblick der Polizisten zurück in den Supermarkt geflüchtet. Die Polizisten hatten daraufhin das Gebäude umstellt und Woodstock angefordert. (as/de)

