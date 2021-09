Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Briefkasten beschädigt - Diebstahl an Sattelauflieger

Fulda (ots)

Briefkasten beschädigt

Fulda - Unbekannte rissen am Mittwoch (08.09.), zwischen 13 Uhr und 16:15 Uhr, in der Straße "An St. Johann" einen Briefkasten von einer Hauswand. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt. Es entstand 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl an Sattelauflieger

Burghaun - Auf der Tank- und Rastanlage Großenmoor-West stahlen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch (08.09.) eine Lichtleiste mit rumänischem Kennzeichen WFN886 von einem Sattelauflieger. Es entstand ein Schaden von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell