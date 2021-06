Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210628.3 Itzehoe: Randalierer beschädigt Autos

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist ein betrunkenes Duo in Itzehoe unterwegs gewesen. Einer der Männer trat auf seinem Weg gegen mehrere geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese. Ein Zeuge beobachtete den Randalierer und verfolgte ihn und seinen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei.

Gegen 02.00 Uhr gingen ein Büsumer und ein Itzehoer durch die Hermannstraße. Der Dithmarscher trat dabei gegen drei abgestellte Wagen und richtete an diesen einen Gesamtschaden von mehreren hundert Euro an. Ein Anwohner beobachtete das Treiben, seine Frau alarmierte die Polizei und der Zeuge folgte dem Duo. Unweit des Tatortes traf eine Streife die zwei stark alkoholisierten Herren schließlich an. Beide taten so, als wüssten sie von nichts. Dank der guten Täterbeschreibung war es den Polizisten allerdings möglich, den 42-jährigen Dithmarscher als den Beschuldigten zu identifizieren. Er wird sich wegen der Sachbeschädigungen verantworten müssen.

Merle Neufeld

