Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: zwei Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 24.05.2021, auf Dienstag, 25.05.2021, wurden im Röttler Ring ein Transporter sowie ein Pkw aufgebrochen. Unbekannte brachen beim Transporter ein Türschloss auf um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus dem Transporter wurde eine Steinsäge gestohlen. An einem Renault Kangoo wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Aus diesem wurde ein Industriestaubsauger sowie eine Bohrmaschine gestohlen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Zum Abtransport des Diebesguts wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

