POL-FR: Denzlingen: Zusammenstoß von Kleinwagen und Lkw - Keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 25.05.2021, fuhr eine Frau mit ihrem Kleinwagen auf der L112 von Denzlingen kommend in Richtung Glottertal. An der Einmündung zur Elzstraße wollte sie nach links abbiegen und übersah hierbei aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen einen kleinen, entgegenkommenden Lkw. Die beiden Fahrzeuge stießen so heftig aufeinander, dass sich der Kleinwagen der Unfallverursacherin um die Hochachse so weit drehte, bis er in entgegengesetzter Richtung stand.

Vermutlich zum größten Teil passiven Sicherheitseinrichtungen ist es zu verdanken, dass die Unfallverursacherin und auch der Fahrer des entgegenkommenden Lkw trotz Totalschaden an beiden Fahrzeugen unverletzt blieben.

WKI/rb

