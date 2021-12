Polizei Köln

POL-K: 211226-4-K Mann mit E-Scooter gestürzt - Blutprobe

Köln (ots)

In der Nacht zu Samstag (25. Dezember) ist auf der Straße "Am Bahnhof" in Köln-Wahn ein alkoholsierter E-Scooter-Fahrer (21) gegen einen geparkten Fiat gefahren und auf die Straße gestürzt. Rettungskräfte fuhren den 21-Jährigen mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.(al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell