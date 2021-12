Polizei Hagen

POL-HA: Nachbarschaftsstreit auf Emst endet mit gefährlicher Körperverletzung

Hagen-Emst (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (28.12.2021) entwickelten sich Nachbarschaftsstreitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus auf Emst zu einer handfesten Auseinandersetzung mit gefährlicher Körperverletzung. Gegen 04.00 Uhr trafen ein 71-jähriger und ein 32-jähriger Bewohner des Hauses in der Karl-Ernst-Osthaus-Straße im Treppenhaus aufeinander. Der 71-Jährige wollte seinen Nachbarn um Ruhe bitten, da dieser laut schreiend vor den Wohnungstüren auf und ab lief. Daraufhin griff der 32-Jährige ihn an, indem er auf ihn einschlug und -trat. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Da der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme nicht anwesend war, suchten die Beamten diesen im Haus. Dabei trafen sie in einer weiteren Wohnung auf einen 35-jährigen Bewohner des Hauses. Auch dieser Mann war verletzt und musste nach erster medizinischer Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden. Wodurch der 35-Jährige verletzt wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Während des Einsatzes erhielten die Polizeibeamten die Information, dass der 32-jährige Bewohner, der zuvor seinen 71-jährigen Nachbarn angegriffen hatte, in einem Hagener Krankenhaus vorstellig geworden ist. Auch er war verletzt und musste versorgt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei übernahm noch am Tatort die Ermittlungen und führte eine Spurensicherung durch. (sen)

