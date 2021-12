Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer geraten nach Überholmanöver in Altenhagen aneinander

Hagen-Altenhagen (ots)

Aufgrund eines Fahrmanövers gerieten am Dienstagnachmittag (28.12.2021) zwei Autofahrer in Altenhagen aneinander. Ein 72-jähriger Hagener und ein 38-jähriger Hagener befuhren mit ihren PKW die Bahnhofshinterfahrung und bereits dort kam es zu einem Überholmanöver. Nachdem die beiden Männer dann nach links in die Eckeseyer Straße abbogen, überholte der 72-Jährige mit seinem schwarzen Renault den schwarzen Fiat des 38-jährigen und bremste diesen bis zum Stillstand aus. Beide Autofahrer stiegen daraufhin aus ihren Fahrzeugen aus und gerieten zunächst verbal aneinander. Dieser Streit entwickelte sich dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nach der der 72-Jährige in sein Auto stieg und wegfuhr. Beide Männer kontaktierten im Anschluss die Polizei und schilderten die Vorkommnisse. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der Nötigung und der Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

