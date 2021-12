Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Hohenlimburger Juweliergeschäft gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Mittwochmorgen (29.12.2021) in ein Juweliergeschäft in Hohenlimburg ein. Gegen 02.45 Uhr hörte eine Anwohnerin der Möllerstraße laute Geräusche und ein Klirren. Sie sah daraufhin aus dem Fenster und konnte eine Person von dem dortigen Juweliergeschäft aus weglaufen sehen. Sie sagte den Beamten, dass sie vermutlich auch noch eine weitere, männliche, Person gehört hat. Die weggelaufene Person war circa 170 cm bis 180 cm groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jacke. Die Frau rief sofort die Polizei und sah noch einen VW Golf von der Örtlichkeit in Richtung der Sudetenstraße wegfahren. Ob die Täter in diesem Auto saßen, konnte sie nicht erkennen. Die Polizeibeamten sahen sofort, dass die Glasscheibe des dort ansässigen Juweliergeschäftes eingeschlagen war und leiteten umgehend eine Fahndung nach den Tätern ein, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde. Die Suche verlief ohne Erfolg. Der Inhaber des Geschäftes konnte auf den ersten Blick erkennen, dass die Täter Goldschmuck aus einer Vitrine entwendet haben. Eine genaue Auflistung der gestohlenen Schmuckstücke steht noch aus. Da die Kripo-Beamten an der zerbrochenen Scheibe der Eingangstür Blutanhaftungen feststellen konnten, ist davon auszugehen, dass sich mindestens einer der Täter bei der Tatausführung verletzt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell