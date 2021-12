POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Polizeipräsidium Recklinghausen

Castrop-Rauxel:

Auf dem real-Parkplatz an der Siemensstraße wurde am Montagnachmittag ein weißen VW Golf angefahren und beschädigt. Der Wagen stand zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Supermarkt-Parkplatz. Der Verursacher ist geflüchtet und hat einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen.

Recklinghausen:

Auf einem Parkplatz an der Röntgenstraße hat es am Montag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde ein silberner Hyundai Santa Fe beschädigt. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Der entstandene Schaden am Auto wird auf 1.200 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

