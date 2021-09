Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbrecher unterwegs

Lahr (ots)

Zwischen Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 10:30 Uhr, versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Einbrecher in einen Kindergarten in der Werderstraße einzudringen. Der Einbruchversuch scheiterte zwar, allerdings entstand durch die Hebelversuche am Fenster ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Die Polizei in Lahr erbittet Hinweise unter der Rufnummer: 07821 277-0.

