Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Fahrradfahrer verstorben

Fischerbach (ots)

Ein 88-Jähriger ist am Dienstagabend bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Fahrrad in einer Gruppe von acht Radfahrern in der Hasenfeldstraße von Hornberg kommend in Richtung Fischerbach unterwegs. Der Senior hat gegen 18:45 Uhr die Kontrolle über sein Zweirad verloren und kam beim Befahren eines Wirtschaftswegs plötzlich zu Fall. Nach bisherigen Feststellungen dürfte der Sturz auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Einsatzkräfte war der Gestürzte nicht mehr ansprechbar. Trotz sofortiger eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrradfahrer noch am Unfallort. Hinweise auf ein Verschulden Dritter liegen den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg nicht vor.

/lk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell