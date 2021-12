Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrer flüchtig, Kennzeichen gestohlen - Polizei bittet um Mithilfe

Mechernich-Kommern (ots)

Ein Krad konnte am Dienstagabend (28.12.2021) gegen 22 Uhr nur noch auf dem Boden liegend in der Sackgasse Zur Thingstätte in Kommern aufgefunden werden. Der Fahrer befand sich nicht mehr vor Ort. Eine Suche im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Zuvor versuchte eine Streifenwagenbesatzung den Kradfahrer zu kontrollieren, doch dieser ergriff die Flucht.

Am Krad war ein Kennzeichen angebracht, dass als gestohlen gemeldet worden war. Und auch das Krad konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Kennzeichen und Krad wurden sichergestellt.

Beim Krad handelt es sich um einen Piaggio-Roller.

Zeugen werden gebeten, sich zu melden: Wer hat etwas gesehen oder gehört? Hinweise bitte telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de.

