Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kurzzeitiger Chlorgasaustritt im Technikraum eines Schwimmbads in Wattenscheid

Bochum (ots)

Am heutigen Freitag um kurz nach 8 Uhr ging ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein. Es wurde ein Chlorgasaustritt in einem Technikraum eines Schwimmbads in der Märkische Straße gemeldet. Sofort wurde der Löschzug von der Feuerwache Wattenscheid, Spezialfahrzeuge von der Hauptfeuerwache und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug alarmiert. Bei Arbeiten an der Chlorgasanlage kam es zu einem kurzzeitigen und auf den Technikraum begrenzten Chlorgasaustritt. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide wurden nach der rettungsdienstlichen Behandlung in ein Bochumer Krankenhaus gebracht. Ein Trupp in Chemikalienschutzanzügen kontrollierte die Anlage im Technikraum und sicherte die bereits verschlossene Chlorgasflasche zusätzlich. Nach der Belüftung des Raumes konnte die Anlage wieder an den Betreiber des Schwimmbads übergeben werden. Der Einsatz war für die 36 Einsatzkräfte von der Löscheinheit Brandwacht, der Berufsfeuerwehr und dem Bochumer Rettungsdienst nach gut einer Stunde beendet.

