Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drogenfahrt endete mit Blutprobe

Euskirchen (ots)

Ein Mann (22) aus Rheinland-Pfalz fiel Polizeibeamten am Montagabend (20.25 Uhr) in Euskirchen in der Straße An der Vogelrute auf. Tests ergaben; dass der Rheinland-Pfälzer seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Zwecks einer Blutprobenentnahme wurde er der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell