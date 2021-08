Polizei Mettmann

POL-ME: In der Kurve ausgerutscht (Haan) -2108147-

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am 27.08.21 kam es gegen 17:00 Uhr in Haan auf der Elberfelder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ein 17-jähriger Wuppertaler befuhr mit einem Kleinkraftrad die Elberfelder Straße in Richtung Haan. In einer Linkskurve, etwa Höhe Hausnummer 218, rutschte er mit dem Krad weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Heranwachsende so schwer, dass er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden musste.

Das Zweirad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf unter 1000,- Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Elberfelder Straße in Höhe der Unfallörtlichkeit voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell