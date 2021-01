Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dahl: 51-Jährigem Portemonnaie geraubt

Mönchengladbach (ots)

Ein 51-jähriger Mann hat am Dienstag, 12. Januar, gegen 23 Uhr die Polizei alarmiert, da er früher am Abend um etwa 21.30 Uhr vor seiner Wohnung am Ohlerkirchweg in Dahl Opfer eines Raubes geworden sei.

Den eintreffenden Beamten schilderte er, er sei von hinten angegriffen worden, als er gerade dabei gewesen sei, die Haustür zu öffnen. Ein ihm unbekannter Mann habe ihn mehrfach getreten und geschlagen. Danach habe der Unbekannte die Geldbörse mit Bargeld aus seiner Gesäßtasche gestohlen und die Wohnung des 51-Jährigen durchsucht. Ob er dabei ebenfalls etwas entwendet habe, könne er noch nicht sagen.

Ein Nachbar hörte die Hilfeschreie des Mannes und verständigte einen Rettungswagen. Nachdem er im Krankenhaus behandelt wurde, kehrte der 51-Jährige nach Hause zurück und rief die Polizei.

Er beschreibt den Täter wie folgt: circa 35 bis 40 Jahre alt, etwas 1,80 bis 1,85 Meter groß, schwarze Haare, schlanke Statur, kein Bart, dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Nummer 02161-290 anzurufen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell