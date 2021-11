Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Adenbüttel - Zeugen gesucht

Adenbüttel (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstagnachmittag in der Nordstraße in Adenbüttel. Unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 20:15 Uhr die Terrassentür aufgehebelt und gelangten so in das Haus. Die Räume durchsuchten sie anschließend nach Wertsachen und entwendeten Schmuck und Elektrogeräte im Wert von über 1000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache, die eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

