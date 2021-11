Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Gifhorn (ots)

In den Ermittlungen um die körperliche Auseinandersetzung auf dem Dannenbütteler Weg in Gifhorn am 12.11.21, wurden die ersten Vernehmungen mit den Beteiligten geführt.

Nun sucht die Polizei unabhängige Zeugen zu der Auseinandersetzung und möglicherweise absichtlich verursachten Verkehrsunfällen der Beteiligten unmittelbar davor.

Zeugen, die eventuell auch über Videomaterial in dieser Sache verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell