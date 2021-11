Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Vier Einbrüche am Wochenende

Landkreis Gifhorn (ots)

In Dannenbüttel, Brome und Meinersen kam es am Wochenende zu Einbrüchen. In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in Dannenbüttel ein. Entwendet wurden Elektrogeräte, Schmuck und Bargeld.

Am Samstagnachmittag beschädigten unbekannte Täter zunächst ein Fliegengitter und öffneten anschließend ein auf Kipp stehendes Fenster. So gelangten sie in das Schlafzimmer eines Hauses in Meinersen. Entwendet wurde hier nichts.

Nachdem der Bewohner eines Hauses in Brome am Sonntagabend aus einem Kurzurlaub zurückkam, musste er den Einbruch in sein Haus feststellen. Hier hatten Unbekannte die Terrassentür aufgebrochen und sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht.

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen zwei unbekannte Täter auf ein umzäuntes Grundstück in Rühen ein. Anschließend versuchten sie einen Rollladen am Einfamilienhaus hochzuschieben, was von der Hausbewohnerin bemerkt wurde. Die Täter flüchteten daraufhin.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Beratung zum Thema Einbruchschutz führt unser Präventionsteam kostenlos durch. Informieren Sie sich auch unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell