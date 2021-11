Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Katalysatorendiebstähle - Zeugen gesucht

Meinersen/Ohof (ots)

Am Bahnhof in Meinersen/ Ohof kam es erneut zu Diebstählen an zwei Autos. Entwendet wurden die Katalysatoren.

Die Eigentümer hatten ihre Fahrzeuge, in beiden Fällen ein älterer VW Golf, am Dienstag bzw. Mittwoch auf dem Parkplatz des Bahnhofs abgestellt. Am Mittwochabend wurden beide Taten festgestellt und polizeilich aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber zu dieser Sache melden sich bitte bei der Polizei Meinersen, unter 05372 9785-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell