Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Auto zerkratzt und beschädigt (07.04.-12.04.2021)

Singen am Hohentwiel (ots)

Gleich zwei Mal wurde ein in der Virchowstraße geparkter Audi im Zeitraum vom 07.04.-12.04.2021 beschädigt. Ein unbekannter Täter hat auf der Beifahrerseite beide Türen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde der Audi im gleichen Zeitraum von einem unbekannten Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken vorderen Fahrzeugfront beschädigt. In beiden Fällen dürfte der Sachschaden jeweils in Höhe von 1.500 Euro liegen. Personen, die einen der Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Tel. 07771 888-0, zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell