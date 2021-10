Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (389/2021) Frau verletzt sich leicht bei Sturz im Baustellenbereich

Göttingen (ots)

Landstraße 554, zwischen Göttingen-Weststadt und Göttingen-Holtensen Samstag, 9. Oktober 2021, gegen 16.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Bereits am 9. Oktober 2021 kam es auf der L 554 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 62-jährige Radfahrerin gegen 16.30 Uhr die Holtenser Landstraße in Richtung Holtensen. Auf der Verlängerung der Holtenser Landstraße, der L 554, fuhr sie geradeaus in einen Baustellenbereich ein - in der Annahme, dieser sei für Fahrradfahrer passierbar. Hierbei stürzte sie in die dortige Baugrube und zog sich leichte Verletzungen zu.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

