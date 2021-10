Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (386/2021) Skoda Roomster bei Unfallflucht in Duderstadt beschädigt

Göttingen (ots)

Duderstadt (Landkreis Göttingen), Wildunger Straße in der Zeit zwischen Montag, 11. Oktober 2021, gegen 20 Uhr und Dienstag, 12. Oktober 2021, gegen 16.45 Uhr

DUDERSTADT (mb) - Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht sind die Ermittler der Polizei Duderstadt auf der Suche nach dem Unfallverursacher. Der Vorfall ereignete sich letzte Woche in der Zeit zwischen Montagabend (11.10.2021) und Dienstagnachmittag (12.10.2021) in der Wildunger Straße in Duderstadt.

Der Geschädigte hatte seinen grauen Skoda Roomster am vorletzten Montag gegen 20 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 16.45 Uhr am darauffolgenden Tag stellte er dann die Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallverursacher den Gehweg mit einem bislang unbekannten Fahrzeug fuhr. Aus bislang unbekannten Gründen touchierte er den geparkten Skoda und entfernte sich im Anschluss unerkannt vom Unfallort.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf rund 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/9801-0 zu melden.

