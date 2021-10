Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (383/2021) Holzzaun und Leitpfosten am Abend des 9. Oktober in Neuhof beschädigt - Drei unbekannte Jugendliche unter Verdacht, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Ortsteil Neuhof, Harzstraße

Samstag, 9. Oktober 2021, zwischen 21.10 und 21.30 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Die Polizei in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) fahndet nach drei unbekannten Jugendlichen, die nach derzeitigem Stand als Tatverdächtige für mehrere Sachbeschädigungen in Betracht kommen.

In der Harzstraße im Ortsteil Neuhof haben Unbekannte am 9. Oktober (Samstag) in der Zeit zwischen 21.10 und 21.30 Uhr u. a. mehrere Latten von einem Holzzaun abgerissen und augenscheinlich gegen einen der Pfosten getreten. Entlang der Strecke vom Ortsausgang Neuhof bis zum benachbarten Branderode (Thüringen) wurden außerdem auf beiden Straßenseiten mehrere Leitpfosten beschädigt.

Zeugen wollen zur fraglichen Zeit drei dunkel gekleidete Jugendliche gesehen haben, die zu Fuß von der Ortsdurchfahrt Neuhof in Richtung Branderode unterwegs waren. In Neuhof soll die Gruppe dabei auch Glasflaschen auf die Straße geworfen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Sachsa unter Telefon 05523/952 790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell