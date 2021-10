Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (384/2021) Ein Schwerverletzter bei Unfall mit Wildschweinen auf der A 7, Nachtragsmeldung

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Verkehrsunfall mit querenden Wildschweinen ist am frühen Montagmorgen auf der A 7 bei Göttingen ein Autofahrer aus dem Landkreis Göttingen schwer verletzt worden (siehe dazu auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5048632). Der 53-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrbahnreinigung war die Autobahn in Richtung Kassel bis gegen 10.30 Uhr voll gesperrt. Es gab mehrere Kilometer Rückstau.

Derzeit vorliegenden Informationen zufolge, versuchte der 53 Jahre alte Mercedesfahrer einer Rotte Wildschweine auszuweichen, indem er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dennoch stieß er vermutlich mit einem der Tiere zusammen. Ein 47 Jahre alter LKW-Fahrer aus Polen, der dem Hindernis ebenfalls ausweichen wollte, geriet vermutlich mit seinem Fahrzeug ins Schlingern und fuhr auf den Mercedes auf. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf dem Standstreifen stehen. Der Laster fuhr nach links und prallte gegen die Betonmittelschutzwand. Durch die Wucht der Kollision schleuderten sowohl Beton- als auch Fahrzeugteile auf die Gegenfahrbahn (Fahrtrichtung Hannover) und beschädigten einen dort fahrenden VW Golf. Dessen 24-jähriger Fahrer überstand das Geschehen unverletzt, ebenso der LKW-Fahrer.

In Richtung Süden wurde ein weiteres Wildschwein von einem herannahenden Fahrzeug erfasst und getötet. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Insgesamt verendeten zweit Tiere bei dem Unfall. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 43.000 Euro.

