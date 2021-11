Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Gifhorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Mittwochmorgen des 17.11.2021. Auf Höhe der Rettungswache am Campus 5 in Gifhorn, kam es gegen 06:10 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr, zwei Autos stießen mit den Außenspiegeln aneinander.

Einer der beiden Beteiligten hielt jedoch nicht, sondern setzte die Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es handelt sich dabei vermutlich um einen älteren Renault Kombi mit silberner Lackierung. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder zu dem flüchtigen Fahrzeug bitte an die Polizei in Gifhorn, unter 05371 980-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell