PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Limburg (ots)

1. Unfall wegen Sekundenschlafs auf der Bundesautobahn 3 am Elzer Berg, Elz, BAB 3, Montag, 06.09.2021, 13:22 Uhr

(wie)Am Montag verursachte ein einschlafender Mann einen Verkehrsunfall zwischen zwei LKW am Elzer Berg. Ein 56-Jähriger befuhr mit seinem Kleintransporter die mittlere von drei Fahrspuren am Elzer Berg in Fahrtrichtung Frankfurt.Rechts neben ihm fuhr ein 43-Jähriger mit seinem LKW. Plötzlich kam der 56-Jährige von seiner Fahrspur ab und prallte gegen den LKW des 43-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Aufprall niemand verletzt, es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 EUR. Da der 56-Jährige, nach eigenen Angaben, während der Fahrt eingeschlafen war und so den Unfall verursachte, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

