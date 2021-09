PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Brand in der Behringstraße +++ Unfallflucht in Hadamar

Limburg (ots)

Brand in der Limburger Behringstraße:

Am Samstag, den 04.09.2021, gegen 17.30 Uhr, geriet in der Behringstraße ein Vordach in Brand. Durch die Limburger Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ursächlich könnte eine achtlos weggeworfene Zigarette oder Ähnliches gewesen sein. Es wurde niemand verletzt; der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt

Unfallflucht in Hadamar:

Am Sonntag, den 05.09.2021, gegen 01.20 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer die Hadamarer Gymnasiumstraße in Richtung Stadtmitte. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab, beschädigte einen geparkten PKW und eine Straßenlaterne. Der Fahrer setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher sich auf ca. 1000 Euro beläuft, zu kümmern. Eventuell handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Audi. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg, unter 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

