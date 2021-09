PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung +++ Motorroller gestohlen und angezündet +++

Limburg (ots)

Diebstahl eines Rollers mit anschließender Sachbeschädigung durch anzünden des Zweirades

Tatort: 65520 Bad Camberg, Mauergasse und Kurpark Tatzeit: Freitag, 03.09.2021, 20:00 Uhr - Samstag, 04.09.2021, 07:00 Uhr

Durch einen Passanten wurde die Polizeistation in Limburg darüber informiert, dass im Kurpark in Bad Camberg ein Zweirad-Roller liegt, der aufgrund eines Fahrzeugbrandes komplett beschädigt wurde. Eine Streife konnte den Roller, Marke Piaggio, im Kurpark vorfinden. Der Roller war komplett niedergebrannt. Es war nur noch das Fahrgestell aus Metall vorhanden. Aufgrund des Kennzeichens konnte die Halteranschrift in Bad Camberg aufgesucht werden. Der Roller wurde dort am Freitag vom Fahrzeughalter abgestellt und durch unbekannte Täter entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300EUR

Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell