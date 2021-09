PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Limburg und des Polizeipräsidiums Westhessen -Tatverdächtiger in Untersuchungshaft-

Limburg (ots)

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Im Nachgang zu dem Tötungsdelikt in Hadamar vom 02.09.2021 wurde der 35-jährige Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter in Limburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Totschlags. Der 35-Jährige wurde umgehend in Untersuchungshaft genommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

