Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: PKW kollidiert mit parkenden Autos

Stuttgart-West (ots)

Ersten Schätzungen zufolge ist am Dienstagabend (15.02.2022) bei einem Verkehrsunfall in der Botnanger Straße ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Ein 18-jähriger VW-Fahrer war gegen 20.30 Uhr in der Botnanger Straße in Richtung Herderplatz unterwegs. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kollidierte der VW Scirocco mit einem geparkten VW Golf. Aufgrund der hohen Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere, ebenfalls geparkte Fahrzeuge, eine Mercedes Benz C- sowie E-Klasse beschädigt. Durch das Auslösen der Airbags erlitt der 18-jährige Fahrer leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst versorgt wurden.

