Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald) Einbruch in Tankstelle an der Gerwigstraße Ecke Frejusstraße (08.04.2021)

Triberg im Schwarzwald (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, etwa gegen 03.30 Uhr, sind zwei derzeit noch unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Gerwigstraße Ecke Frejusstraße eingebrochen und haben daraus Bargeld sowie mehrere Stangen Zigaretten entwendet. Bereits am frühen Ostermontag haben vermutlich die gleichen Täter versucht, in eine angrenzende Kfz-Werkstatt einzubrechen, was jedoch misslang (wir berichteten bereits). Bei dem jetzt erfolgten Einbruch hebelten die Täter zunächst ein Fenster-Schutzgitter und schließlich das dahinter gelegene Fenster an der Gebäuderückseite auf und gelangten so in die Tankstelle. Mit erbeutetem Bargeld und Zigaretten dürften die Eindringlinge die Tankstelle auf diesem Weg auch wieder verlassen haben. Die Polizei Triberg (07722 1014) ermittelt nun auch in diesem Fall wegen des begangenen Einbruchs und bittet dringend um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell