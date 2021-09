Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Keilbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr einen in der Keilbergstraße in Böblingen abgestellten Opel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen können sich an das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13 2500 wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell