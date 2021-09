Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Alkoholisierter 22-Jähriger legt sich mit Polizisten an

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein alkoholisierter 22-jähriger Radfahrer am Donnerstag gegen 17:30 Uhr auf dem Flugfeld im Bereich eines Sees und dem Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen zunächst Frauen belästigte, legte sich der Mann anschließend auch noch mit den hinzugezogenen Polizisten an. So soll der 22-Jährige zuerst verschiedene Frauen aufdringlich angesprochen haben und trat dann gegenüber den Polizisten aggressiv auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung des Mannes mit einem Wert von 1,9 Promille. Als die Beamten ihn damit konfrontierten und die anstehende Blutentnahme ankündigten, versuchte er wegzurennen. Die Polizisten holten ihn jedoch schnell ein und als sie ihn mit Handschließen fesseln wollten, trat und schlug er nach den beiden Beamten und verletzte diese dabei leicht. Letztlich brachten sie ihn auf das Polizeirevier Böblingen und er musste sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

